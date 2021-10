Ma tra i nomi ci sonoa anche Idris Elba e il duca di Bridgerton

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo quindici anni di onorato servizio, lo 007 di Daniel Craig va in pensione. Con No time to die lo si può ammirare nell’ultimo capitolo di James Bond. Ma “chi prenderà il suo posto” è una domanda scivolosa. Stando alle dichiarazioni di Barbara Broccoli, la storica produttrice del franchise, la ricerca del prossimo attore non inizierà prima del 2022. James Bond: tutti i candidati al ruolo dopo l’era Daniel Craig guarda le foto «La saga continuerà», ha spiegato alla Bbc sempre la Broccoli. «Il prossimo anno sarà il 60esimo anniversario di Agente 007 – Licenza di uccidere, quindi non vediamo l’ora che ...