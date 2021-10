Kessie - Milan ai titoli di coda: più probabile l'addio a gennaio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Franck Kessie è stato inserito oggi dalla Gazzetta dello Sport nella lista dei calciatori che infiammeranno nel nuovo anno le cronache internazionali. Per un semplice motivo: la sua permanenza al ... Leggi su milanlive (Di venerdì 1 ottobre 2021) Franckè stato inserito oggi dalla Gazzetta dello Sport nella lista dei calciatori che infiammeranno nel nuovo anno le cronache internazionali. Per un semplice motivo: la sua permanenza al ...

FBiasin : Il discorso 'tifosi del #Milan furiosi con #Kessie' è semplice: dopo una stagione perfetta puoi permetterti di sbag… - capuanogio : La trattativa per il rinnovo di #Kessie non fa passi avanti, inconcludenti gli incontri con il procuratore che ha r… - AntoVitiello : Incredibile per il #Milan perdere una partita così. Prestazione da grande squadra, ma prima il rosso a Kessie e poi… - zazoomblog : Kessie - Milan ai titoli di coda: più probabile laddio a gennaio - #Kessie #Milan #titoli #coda: - carm_pana : @edonistico @capuanogio Tutto giusto. Non vedo nulla di male nel richiedere un aumento se meritato. Ma passare da 2… -