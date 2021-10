GF Vip, Soleil Sorge litiga con Samy Youssef e Ainett Stephens sbotta: “La massacro” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Discussioni nella casa del GF Vip 6 La forte discussione che è avvenuta nella giornata di mercoledì tra Alex Belli e Samy Youssef ha spaccato in due gruppi la casa del Grande Fratello Vip 6. Ma in particolare ha dato vita ad un’altra lite tra Ainett Stephens e Soleil Sorge. Mentre Alex, Ainett e Samy L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 1 ottobre 2021) Discussioni nella casa del GF Vip 6 La forte discussione che è avvenuta nella giornata di mercoledì tra Alex Belli eha spaccato in due gruppi la casa del Grande Fratello Vip 6. Ma in particolare ha dato vita ad un’altra lite tra. Mentre Alex,L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

j_aas_mine : RT @Soleil_Sorge: Ma in tutto questo vogliamo parlare di alcuni concorrenti che pensano alla squalifica di Soleil, quando tre signorine a c… - infoitcultura : GF Vip 6, crisi per Soleil: minaccia il ritiro dal reality - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Belli consola Soleil: 'Non cedere alle provocazioni' - lorisz841 : RT @wilmington_girl: Io di Sophie ho notato altre 3 cose ambigue: - attacco a Nicola dal nulla - attacco a Soleil a sorpresa a fine serata… - tuttopuntotv : GF Vip, Soleil Sorge provoca Manuel Bortuzzo e Lulù s’infuria: “Non darle corda” #GFVip6 #GFVip -