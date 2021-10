GF Vip 2021, chi è il padre delle sorelle Selassié e perché è in carcere (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono volti poco conosciuti della televisione, ma nella casa del Grande Fratello Vip le tre sorelle Selassié, le tre “Princess” come dice Alfonso Signorini, stanno già facendo parlare di sé. Tra discussioni, polemiche, caratteri forti che si scontrano e amori che sbocciano, come quello tra Lulù e Manuel Bortuzzo. Ma chi è il padre delle tre sorelle e perché è in carcere? Grande Fratello Vip, chi è il padre delle sorelle Selassié? Le tre sorelle, Lucrezia, Clarissa e Jessica, si sono presentate nel programma come nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, Hailé Selassié. Tre principesse, dunque. Ma nelle ultime ore non si fa altro che parlare di una cosa: il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono volti poco conosciuti della televisione, ma nella casa del Grande Fratello Vip le tre, le tre “Princess” come dice Alfonso Signorini, stanno già facendo parlare di sé. Tra discussioni, polemiche, caratteri forti che si scontrano e amori che sbocciano, come quello tra Lulù e Manuel Bortuzzo. Ma chi è iltreè in? Grande Fratello Vip, chi è il? Le tre, Lucrezia, Clarissa e Jessica, si sono presentate nel programma come nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, Hailé. Tre principesse, dunque. Ma nelle ultime ore non si fa altro che parlare di una cosa: il ...

