Fascia sinistra a Maehle: costanza e crescita per compensare l’assenza di Gosens (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’infortunio di Gosens ha creato non pochi grattacapi all’Atalanta. Le tempistiche riscontrate nelle ultime 24 ore non sono state ottime, ma dall’altra parte i nerazzurri hanno l’alternativa giusta per cercare di compensare l’assenza del tedesco sulla sinistra: stiamo parlando ovviamente di Maehle. Il danese dopo quello dimostrato ad Euro 2020, il suo debutto stagionale con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Probabili formazioni Atalanta-Lazio, Coppa Italia Dove vedere Atalanta-Spezia in diretta tv e streaming Per Ilicic è una questione di testa: lucidità giusta per continuare con l’Atalanta Infortunio Muriel, ecco i tempi di recupero dell’attaccante ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’infortunio diha creato non pochi grattacapi all’Atalanta. Le tempistiche riscontrate nelle ultime 24 ore non sono state ottime, ma dall’altra parte i nerazzurri hanno l’alternativa giusta per cercare didel tedesco sulla: stiamo parlando ovviamente di. Il danese dopo quello dimostrato ad Euro 2020, il suo debutto stagionale con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Probabili formazioni Atalanta-Lazio, Coppa Italia Dove vedere Atalanta-Spezia in diretta tv e streaming Per Ilicic è una questione di testa: lucidità giusta per continuare con l’Atalanta Infortunio Muriel, ecco i tempi di recupero dell’attaccante ...

Advertising

grisou79 : Ghoulam starà pure bene, ma se non gioca è perché non offre garanzie, immagino. Così come Juan Jesus: addirittura i… - solonapoli24 : Ha fatto il capitano, si è sacrificato per i compagni, nessun mistero come in tanti hanno erroneamente polemizzato.… - solonapoli24 : Slide @Spazio_Napoli Spalletti: 'Non sono deluso,ma dispiaciuto, commessi errori di squadra non dei singoli, quest… - JackGen0vese : @perelaa Se non me lo sto sognando, dovrebbe essere questo gol di Giancarlo Ferrara allo scadere di un Palermo-Cese… - TignolaEA : @Dajejuve1 @annatrieste Grazie @ADeLaurentiis, in fondo sono solo tre anni che giochiamo con il solo portoghese sulla fascia sinistra. -

Ultime Notizie dalla rete : Fascia sinistra Corbo: 'La partita sembrava già in cassa, solo un fallo isterico di Mario Rui poteva ribaltarla' Da diversi mesi ormai si dice, si scrive, si legge che il Napoli è vulnerabile sulla fascia sinistra, dove lo strepitoso Ghoulam è solo una promessa, quella di un suo ritorno, ma quando? Mario Rui, ...

Rabiot Juve, ecco perché Allegri ha deciso di cambiargli ruolo ... soprattutto a partire dalla seconda parte della stagione 2016 - 17, cioè quando il tecnico bianconero spostò Mandzukic sulla fascia sinistra (?) Rabiot non è Mandzukic, ma i suoi 188 centimetri d'...

Spalletti: “Sulla fascia sinistra aspettiamo Ghoulam che è fortissimo” 100x100 Napoli Fascia sinistra a Maehle: costanza e crescita per compensare l’assenza di Gosens L'infortunio di Gosens ha creato non pochi grattacapi all'Atalanta. Le tempistiche riscontrate nelle ultime 24 ore non sono state ottime, ma dall'altra parte ...

Elezioni alle porte, domenica si vota in 31 comuni Firenze – Tornata elettorale alle porte, domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di 31 comuni toscani sceglieranno i sindaci in quello che si prospetta come un vero e proprio test circa lo stato del ...

Da diversi mesi ormai si dice, si scrive, si legge che il Napoli è vulnerabile sulla, dove lo strepitoso Ghoulam è solo una promessa, quella di un suo ritorno, ma quando? Mario Rui, ...... soprattutto a partire dalla seconda parte della stagione 2016 - 17, cioè quando il tecnico bianconero spostò Mandzukic sulla(?) Rabiot non è Mandzukic, ma i suoi 188 centimetri d'...L'infortunio di Gosens ha creato non pochi grattacapi all'Atalanta. Le tempistiche riscontrate nelle ultime 24 ore non sono state ottime, ma dall'altra parte ...Firenze – Tornata elettorale alle porte, domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di 31 comuni toscani sceglieranno i sindaci in quello che si prospetta come un vero e proprio test circa lo stato del ...