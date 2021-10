E' finalmente la Lazio di Sarri: e vola in grande stile sul Lokomotiv Mosca (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sull'onda lunga del derby vinto, la Lazio coglie la prima vittoria e i primi punti anche in Europa League. Dopo lo scivolone in casa Galatasaray, il vento sembra esser cambiato, nella direzione voluta ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sull'onda lunga del derby vinto, lacoglie la prima vittoria e i primi punti anche in Europa League. Dopo lo scivolone in casa Galatasaray, il vento sembra esser cambiato, nella direzione voluta ...

Advertising

Samuele79965815 : @OfficialSSLazio @robertorao Finalmente abbiamo potuto ascoltare la voce dei nostri calciatori.Bene,continuate così… - zazoomblog : Finalmente la mano di Sarri: dopo il derby la Lazio ingrana pure in Europa League strapazzata la Lokomotiv Mosca -… - STKaTz2 : Zero gol presi finalmente e poi...machecazovoi, FORZA LAZIO!! - xyz21271663 : La #Lazio ha finalmente assimilato #Sarri. Lo vedo dagli uno-due tocchi max. Come vorrei che anche il #Milan giocas… - JosephSayah16 : RT @DiegoASR86: 'Tra Udinese e Lazio ci sono stati criteri arbitrali diversi' Finalmente Thiago Pinto chiude col basso profilo. IL DIRETTOR… -