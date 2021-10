Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 30 settembre 2021 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 30 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 3935 spettatori (17.52% di share) nel primo episodio e 3443 (19.70%) nel secondo; su Canale5 il programma Star in the Star ha avuto 1880 spettatori, 10.59% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 940 spettatori (4.84%); su Rai2 il film Con Air ha totalizzato 946 spettatori (4.56%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 803 (3.76%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 853 spettatori (5.59%) e su La7 ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 1 ottobre 2021)tv: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 3935 spettatori (17.52% di share) nel primo episodio e 3443 (19.70%) nel secondo; su Canale5 il programma Star in the Star ha avuto 1880 spettatori, 10.59% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 940 spettatori (4.84%); su Rai2 il film Con Air ha totalizzato 946 spettatori (4.56%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 803 (3.76%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 853 spettatori (5.59%) e su La7 ...

