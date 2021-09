Zorya-Roma 0-3. El Shaarawy, Smalling e Abraham fanno dimenticare il derby a Mourinho (Di giovedì 30 settembre 2021) Bastano due minuti nella ripresa alla Roma di José Mourinho per mettere le cose in chiaro contro lo Zorya, ed effettivamente2° TEMPO93' - Rui Patricio salva all'ultimo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 settembre 2021) Bastano due minuti nella ripresa alladi Joséper mettere le cose in chiaro contro lo, ed effettivamente2° TEMPO93' - Rui Patricio salva all'ultimo...

Advertising

serieAnews_com : 3? #Roma, tris allo #Zorya ??#ElShaarawy, #Smalling e #Abraham e #Mourinho riparte - RadioRadioWeb : La #Roma batte lo #Zorya in #ConferenceLeague: il commento 'A Botta Calda' con Luigi Ferrajolo ??? - Newsinunclick : La Roma vince ancora in Europa con El Sha e Abraham protagonisti: 3-0 allo Zorya - GlaspinaOff : La #Roma vince 3-0 in casa dello #Zorya, ma a larghi tratti è stata una partita noiosa e sembrava scapoli contro am… - Italpress : Seconda vittoria per la Roma in Conference: 3-0 allo Zorya -

Ultime Notizie dalla rete : Zorya Roma Roma, tutto facile in Conference: battuto lo Zorya 3 - 0. Mou primo nel girone ROMA - La Roma ha portato a casa la seconda vittoria in Conference League facendo il minimo indispensabile. Giallorossi concreti, senza strafare hanno realizzato tre reti al modesto Zorya : nel primo tempo El ...

Conference League: tris Roma allo Zorya Luhansk Roma batte Zorya 3 - 0 in Ucraina. A segno El Shaarawy nel primo tempo e Smalling e Abraham nella ripresa.

Zorya-Roma 0-3: tutto facile per i giallorossi in Ucraina la Repubblica Conference League, la Roma passeggia in Ucraina Zorya Luhansk - Roma 0-3, a segno anche Tammy Abraham. José Mourinho voleva delle risposte, dopo il derby delle polemiche, e le ha ottenute: la sua Roma vince in scioltezza a Luhansk contro la squadra ...

Conference League, i risultati: tris Roma contro lo Zorya I risultati della seconda giornata della fase a gironi di Conference League: nessun problema per i giallorossi in casa degli ucraini dello Zorya ...

- Laha portato a casa la seconda vittoria in Conference League facendo il minimo indispensabile. Giallorossi concreti, senza strafare hanno realizzato tre reti al modesto: nel primo tempo El ...batte3 - 0 in Ucraina. A segno El Shaarawy nel primo tempo e Smalling e Abraham nella ripresa.Zorya Luhansk - Roma 0-3, a segno anche Tammy Abraham. José Mourinho voleva delle risposte, dopo il derby delle polemiche, e le ha ottenute: la sua Roma vince in scioltezza a Luhansk contro la squadra ...I risultati della seconda giornata della fase a gironi di Conference League: nessun problema per i giallorossi in casa degli ucraini dello Zorya ...