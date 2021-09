Traffico Roma del 30-09-2021 ore 08:00 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione vediamo subito il Traffico più intenso del solito è lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare di Roma tra la Salaria e la Flaminia a seguito di un incidente proprio questo quote a partire dal lavoro in ingresso in città altri rallentamenti a tratti sul percorso Urbano della A24 Roma-teramo dal raccordo la tangenziale est Code in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud Verso il raccordo e di conseguenza sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare verso centro anche sulla Pontina dallo svincolo di Montedoro a via di Decima possibili disagi alla circolazione per una manifestazione dalle 8 alle 13 in Piazza di Montecitorio tra la Colonna Antonina l’obelisco e dalle 8 alle 17 possibili disagi in via Aurelia per una concorso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione vediamo subito ilpiù intenso del solito è lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare ditra la Salaria e la Flaminia a seguito di un incidente proprio questo quote a partire dal lavoro in ingresso in città altri rallentamenti a tratti sul percorso Urbano della A24-teramo dal raccordo la tangenziale est Code in entrata asulla diramazioneSud Verso il raccordo e di conseguenza sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare verso centro anche sulla Pontina dallo svincolo di Montedoro a via di Decima possibili disagi alla circolazione per una manifestazione dalle 8 alle 13 in Piazza di Montecitorio tra la Colonna Antonina l’obelisco e dalle 8 alle 17 possibili disagi in via Aurelia per una concorso ...

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - repubblica : Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze. Verdini condannato a un anno [di Andrea Ossino] - boettoisabella1 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Traffico - Via Flaminia Nuova ??????Code tra Saxa Rubra e Corso di Francia > Via Del Foro Italico #Luceverde #La… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Pontina ??????Code tra Mostacciano e Viale dell'Oceano Pacifico > Eur #Luceverde #Lazio -