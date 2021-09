Sinner, la difesa del titolo parte bene. Centrati i quarti: 'Mi sono piaciuto' (Di giovedì 30 settembre 2021) I ricordi di gloria dello scorso anno gli hanno fatto superare le difficoltà del secondo set e così Jannik Sinner si è accomodato ai quarti di finale dell'ATP250 di Sofia, dove è campione uscente. La ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 settembre 2021) I ricordi di gloria dello scorso anno gli hanno fatto superare le difficoltà del secondo set e così Janniksi è accomodato aidi finale dell'ATP250 di Sofia, dove è campione uscente. La ...

