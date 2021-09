Sembrate delle scimmie L' insulto di Soleil alla pantera Ainetta | brividi e sconcerto | cacciata per razzismo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) "Basta urlare,”:Sorge ha rimproverato Ainett Stephens e Samy Youssef per il modo in cui stavano litigando con Alex Belli. E rivolgendosi soprattuttomodella venezuelana, ha detto: "Ma non c'è bisogno che urli, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente". L'ex di Uomini e donne, insomma, si è infastidita per le urla dei tre durante lo scontro acceso. La Stephens, però, non è rimasta in silenzio a subire gli attacchi. E così prima ha fatto presente che anche Alex Belli ha urlato tutto il tempo, poi ha dato dell'incoerente a: "Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare. Non mi fare la morale, perché se c'è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto”. Ainett, poi, ha difeso l'amico: "Samy ...