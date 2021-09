Rissa con omicidio a Pessano con Bornago: morto ventenne di Vimercate (Di giovedì 30 settembre 2021) Tragedia in Lombardia dove una Rissa è sfociata in omicidio a Pessano con Bornago (Milano). Un ragazzo di 21 anni di Vimercate, un italiano, è stato ucciso a coltellate mentre un altro giovane sedicenne, sempre italiano, ha riportato ferite alla testa ma non è in pericolo di vita. La Rissa con omicidio è avvenuta in via della Vigna. I soccorsi hanno trovato il ventenne di Vimercate a terra, privo di sensi, con diverse ferite da taglio al torace. Il sedicenne presenta lesioni alla testa ed è stato trasportato da alcuni amici all’ospedale di Melzo. È in condizioni gravi ma non corre pericolo di vita. Il ventenne, a cui è stato praticato inizialmente un massaggio cardiaco, è stato trasportarlo al pronto soccorso ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 settembre 2021) Tragedia in Lombardia dove unaè sfociata incon(Milano). Un ragazzo di 21 anni di, un italiano, è stato ucciso a coltellate mentre un altro giovane sedicenne, sempre italiano, ha riportato ferite alla testa ma non è in pericolo di vita. Laconè avvenuta in via della Vigna. I soccorsi hanno trovato ildia terra, privo di sensi, con diverse ferite da taglio al torace. Il sedicenne presenta lesioni alla testa ed è stato trasportato da alcuni amici all’ospedale di Melzo. È in condizioni gravi ma non corre pericolo di vita. Il, a cui è stato praticato inizialmente un massaggio cardiaco, è stato trasportarlo al pronto soccorso ...

Advertising

matteosalvinimi : Nella stessa zona dove la Lega con tanti bolognesi ha denunciato criminalità e degrado, ora avviene l’ennesimo epis… - pfmajorino : Il candidato della destra a Milano cerca di buttarla in rissa perchè vuole dare un segnale ai suoi elettori che lo… - franser_real : Rissa in strada nel Milanese: 21enne muore accoltellato - bizcommunityit : Pessano con Bornago, rissa a sprangate in strada: morto 22enne, grave un ragazzo di 16 anni - BinaryOptionEU : RT 'Milano, rissa in strada a Pessano con Bornago: 22enne muore accoltellato. -