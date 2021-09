Parziali problemi Alice Mail il 30 settembre: ad alcuni non funziona (Di giovedì 30 settembre 2021) Vanno monitorati con attenzione i possibili problemi Alice Mail che rischiano di venire a galla oggi 30 settembre in Italia, visto che a detta di alcuni utenti il servizio non funziona. Una situazione che, per forza di cose, ci fa tornare con la mente al nostro ultimo articolo a tema, pubblicato più di tre mesi fa. Preciso da subito che i numeri registrati fino a questo momento non sono tali da indurmi a parlare di down, ma ciò non toglie che il tutto debba essere monitorato con una certa attenzione. Dagli utenti e dai tecnici. Il punto sui problemi Alice Mail il 30 settembre in Italia Dunque, la casella di posta elettronica questo giovedì ad alcuni utenti non funziona. Stando al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Vanno monitorati con attenzione i possibiliche rischiano di venire a galla oggi 30in Italia, visto che a detta diutenti il servizio non. Una situazione che, per forza di cose, ci fa tornare con la mente al nostro ultimo articolo a tema, pubblicato più di tre mesi fa. Preciso da subito che i numeri registrati fino a questo momento non sono tali da indurmi a parlare di down, ma ciò non toglie che il tutto debba essere monitorato con una certa attenzione. Dagli utenti e dai tecnici. Il punto suiil 30in Italia Dunque, la casella di posta elettronica questo giovedì adutenti non. Stando al ...

