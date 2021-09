Napoli, riscatto Anguissa già a gennaio: De Laurentiis cerca lo sconto (Di giovedì 30 settembre 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero pensando di anticipare il riscatto di Anguissa, così da avere uno sconto dal Fulham Frank Anguissa si è preso il Napoli dal primo momento in cui è sceso in campo nel big match contro la Juventus. Da quel momento, una sfilza di prestazioni da capogiro che hanno fatto innamorare tifosi e dirigenza. E proprio i vertici del club partenopeo, starebbero pensando di anticipare già a gennaio il riscatto del centrocampista dal Fulham. Secondo quanto riportato da La Gazzetta della Sport, questa mossa potrebbe servire a De Laurentiis per chiedere uno sconto agli inglesi. L’intenzione sarebbe quella di versare 1o milioni di euro e non i 15 inizialmente pattuiti con i londinesi, così da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Calciomercato: gli azzurri starebbero pensando di anticipare ildi, così da avere unodal Fulham Franksi è preso ildal primo momento in cui è sceso in campo nel big match contro la Juventus. Da quel momento, una sfilza di prestazioni da capogiro che hanno fatto innamorare tifosi e dirigenza. E proprio i vertici del club partenopeo, starebbero pensando di anticipare già aildel centrocampista dal Fulham. Secondo quanto riportato da La Gazzetta della Sport, questa mossa potrebbe servire a Deper chiedere unoagli inglesi. L’intenzione sarebbe quella di versare 1o milioni di euro e non i 15 inizialmente pattuiti con i londinesi, così da ...

