MotoGP, Enea Bastianini: “Austin non sarà come Misano, un altro arrivo nella top-6 sarebbe importante” (Di giovedì 30 settembre 2021) La voglia di battere il ferro finché é caldo. Enea Bastianini è prontissimo a dare il via al suo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sulla pista denominata COTA – Circuit of the Americas, il romagnolo cerca conferme dopo il sesto posto di Aragon e, soprattutto, lo scintillante podio conquistato nel Gran Premio di Misano. Il pilota del team Ducati Avintia Esponsorama ha messo in mostra una crescita esponenziale nel corso della stagione e, a questo punto, farà di tutto per ribadire che gli ultimi due brillanti risultati non siano stati un caso. “E’ bello poter battagliare contro grandi rivali – le sue parole nel corso della conferenza stampa che ha aperto il weekend di Austin – ed è fantastico anche per la Ducati, che è una moto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) La voglia di battere il ferro finché é caldo.è prontissimo a dare il via al suo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale2021. Sulla pista denominata COTA – Circuit of the Americas, il romagnolo cerca conferme dopo il sesto posto di Aragon e, soprattutto, lo scintillante podio conquistato nel Gran Premio di. Il pilota del team Ducati Avintia Esponsorama ha messo in mostra una crescita esponenziale nel corso della stagione e, a questo punto, farà di tutto per ribadire che gli ultimi due brillanti risultati non siano stati un caso. “E’ bello poter battagliare contro grandi rivali – le sue parole nel corso della conferenza stampa che ha aperto il weekend di– ed è fantastico anche per la Ducati, che è una moto ...

