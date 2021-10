Meteo, le previsioni di venerdì 1 ottobre (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mese di ottobre inizia con un venerdì 1 caratterizzato da pressione in aumento. Bel tempo al Nord, con qualche pioggia su Torinese, Cuneese e val d'Ossola. Sole anche al Centro con nubi sulla Sardegna, al Sud temporali sulla Sicilia. Temperature in calo al Nordovest, stazionarie al Centro e al Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mese diinizia con un1 caratterizzato da pressione in aumento. Bel tempo al Nord, con qualche pioggia su Torinese, Cuneese e val d'Ossola. Sole anche al Centro con nubi sulla Sardegna, al Sud temporali sulla Sicilia. Temperature in calo al Nordovest, stazionarie al Centro e al Sud (LE).

