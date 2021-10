L’ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale indagato per stalking alla ex fidanzata. Lui: “Accuse false” (Di giovedì 30 settembre 2021) Per il noto volto televisivo il gip ha disposto il divieto di avvicinarsi alla donna a meno di 300 metri Leggi su lastampa (Di giovedì 30 settembre 2021) Per il noto volto televisivo il gip ha disposto il divieto di avvicinarsidonna a meno di 300 metri

Advertising

simoinfo1985 : @Bootes64 @realvarriale @victorosimhen9 @sscnapoli @CagliariCalcio ?????? Anche dell'ultima giornata del campionato sc… - Bootes64 : @simoinfo1985 @realvarriale @victorosimhen9 @sscnapoli @CagliariCalcio Aspettiamo ancora il risultato dell'ultima S… - _DAGOSPIA_ : SI METTE MALE PER VARRIALE? - L’EX VICEDIRETTORE DI RAI SPORT PROVA A DIFENDERSI DOPO LE ACCUSE DI..… - FrAleFlower : @massimozampini Una bella notte anche questa, dai, l’ex vicedirettore che tanto rideva quest’estate mi sa che non r… - frankleggiero : RT @dr91j: L'ex vicedirettore di Rai Sport indagato per stalking. 'L'affare si ingrossa' -