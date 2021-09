George Clooney-Brad Pitt Project Lands at Apple With Jon Watts Directing (Di giovedì 30 settembre 2021) Apple Studios has landed the hot movie package starring George Clooney and Brad Pitt With Jon Watts Directing that’s been the subject of a feverish bidding war, according to two sources With knowledge of the Project. “Spider-Man: Homecoming” director Watts will write, direct and produce With Clooney’s Smokehouse Pictures and Pitt’s Plan B Entertainment producing. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021)Studios has landed the hot movie package starringandJonthat’s been the subject of a feverish bidding war, according to two sourcesknowledge of the. “Spider-Man: Homecoming” directorwill write, direct and produce’s Smokehouse Pictures and’s Plan B Entertainment producing. L'articolo proviene da City Roma News.

