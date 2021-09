FINO ALL’ULTIMO BATTITO, SECONDA PUNTATA: IL PADRE DI VANESSA INIZIA A DUBITARE DI DIEGO (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “FINO ALL’ULTIMO BATTITO”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Il senso di colpa per VANESSA agita le notti di DIEGO. FINO ALL’ULTIMO BATTITO – Episodio 3 “Io Confesso” Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. DIEGO freme. Intanto Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che FINOra ha tenuto ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Il senso di colpa peragita le notti di– Episodio 3 “Io Confesso” Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno.freme. Intanto Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, chera ha tenuto ...

