Covid oggi Piemonte | 207 contagi e zero morti | bollettino 30 settembre

Sono 207 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. zero, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono pari allo 0.9% di 23.457 tamponi eseguiti, di cui 17.433 antigenici. Dei 207 nuovi casi, gli asintomatici sono 101 (48,8%). I casi sono 66 di screening, 108 contatti di caso, 33 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 383.080, di cui 31.443 Alessandria, 18.235 Asti, 12.106 Biella, 55.201 Cuneo, 29.784 Novara, 204.054 Torino, 14.275 Vercelli, 13.670 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.578 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.734 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 21

