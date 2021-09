Clima | Piunti Conou | ' economia circolare elemento centrale'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Nella Pre-Cop26 il tema è la lotta al cambiamentotico, ma io sono convinto che questa battaglia non si possa vincere se non si passa anche da un'molto più forte e diffusa, basti pensare che a livello europeo si recupera mediamente il 40% dell'olio immesso al consumo e se ne rigenera solo il 60%. Si può e si deve fare molto meglio di così. Noi disiamo vicini al 100% di circolarità. L'non è un ‘di più' nella lotta al cambiamentotico, ma è une fondamentale". Così Riccardo, presidente del, alla presentazione del Rapporto di Sostenibilità del Consorzio.

