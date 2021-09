Britney Spears torna libera: cade la tutela del padre Jamie (Di giovedì 30 settembre 2021) Fan di tutto il mondo in delirio dopo questa notizia ma quella che stenta a crederci è la stessa Britney Spears che, secondo le indiscrezioni arrivate pochissimi minuti fa dall’America, sarebbe scoppiata a piangere nell’apprendere la notizia. Un giudice ha sospeso il padre di Britney Spears dall’accordo legale che gli ha dato il controllo della sua vita dopo che la Spears lo ha accusato di anni di abusi. cade quindi la tutela del padre di Britney. In realtà era stato Jamie poche settimane fa a chiedere di non essere più il tutore della cantante, probabilmente dopo l’ondata di polemiche ma anche dopo le tante testimonianze che negli ultimi tempi erano trapelate. Jamie non aveva più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Fan di tutto il mondo in delirio dopo questa notizia ma quella che stenta a crederci è la stessache, secondo le indiscrezioni arrivate pochissimi minuti fa dall’America, sarebbe scoppiata a piangere nell’apprendere la notizia. Un giudice ha sospeso ildidall’accordo legale che gli ha dato il controllo della sua vita dopo che lalo ha accusato di anni di abusi.quindi ladeldi. In realtà era statopoche settimane fa a chiedere di non essere più il tutore della cantante, probabilmente dopo l’ondata di polemiche ma anche dopo le tante testimonianze che negli ultimi tempi erano trapelate.non aveva più ...

Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - NetflixIT : Un problema da oscurare, anche sotto i riflettori. Il documentario Britney contro Spears è ora disponibile. - repubblica : Vittoria legale per Britney Spears: il padre della popstar sospeso dal ruolo di tutore - mkussumihotmai1 : RT @GirolamoMaggio: Il padre di Britney Spears è stato sospeso dalla tutela della superstar del pop che controlla la sua vita e il suo dena… - accorgersi : RT @RPose94: ??Britney Spears è ufficialmente libera.?? NON POTETE CAPIRE COSA SIGNIFICA PER ME E PER TUTTI NOI FAN E NON.. finalmente potrai… -