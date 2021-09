(Di giovedì 30 settembre 2021) Zbigniew, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: "Questo campionato il Napoli lo gioca perlo, è inutile nasconderlo. Non è più forte nessuno, l’organico può competere con tutti. Nello sport è fondamentale non pensare troppo in lungo, bisogna guardare sempre all’impegno del giorno dopo. Il grande merito di un allenatore, e Luciano Spalletti è un allenatore grandissimo, è quello di far rimanere la squadra coi piedi per terra e concentrata giorno dopo giorno". "Per arrivare in fondo bisogna avere mentalità, non bisogna mai accontentarsi. Bisogna avere il DNA da vincitori. I tifosi possono godersi la vittoria dopo una partita, ma tu calciatore devi concentrarti subito sulla prossima ...

Boniek sicuro: 'Al sud vincere è più difficile, vi dico il segreto per lo scudetto'

