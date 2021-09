BMW iX - Guida | design e tecnologia della più radicale di Monaco - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ti guarda con quell'aria così. Accigliata, quasi minacciosa con i suoi Laser light e quel muso dai lineamenti tetragoni. Pensi che io sia brutta?, ti chiede di botto. E ti spiazza, per la miseria. Perché tu, in tutta onestà, non sai come reagire. Ma mica è scema, la BMW iX (anzi, è intelligentissima, come vedremo più avanti): lo capisce che dietro quel tuo momento di esitazione rimbomba l'eco di tutti i sussurri biforcuti dei giornalisti da bar che l'hanno già crocifissa alle spalle ma che poi, appena lei si gira di scatto e li fissa negli occhi, tirano fuori un'ipocrisia che manco alle serate di beneficenza sotto Natale. Non facciamo finta che il suonon sia un tema. No, faccio io, provando a stemperare l'imbarazzo con un briciolo di coraggio e una buona dose di paroloni, non sei brutta, ma credo lo stesso che il giudizio estetico sul tuo conto sia quantomeno ...