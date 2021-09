Aemilia, 4 ergastoli in appello per gli omicidi del 1992: ribaltata la sentenza di primo grado (Di giovedì 30 settembre 2021) Quattro ergastoli per Nicolino Grande Aracri, Antonio Ciampà, Antonio Le Rose e Angelo Greco. Ritenuti dalla Corte d’Assise d’appello di Bologna di essere mandanti o esecutori degli omicidi di mafia commessi a Reggio Emilia nel settembre e nell’ottobre del 1992. Morirono Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, uccisi con pistole semiautomatiche 9×21, 7,65 e calibro 38 special, nelle rispettive abitazioni alla periferia della città e nel comune di Brescello in riva al Po. Vittime di una guerra di ‘ndrangheta per il controllo del territorio al Nord che causò decine di vittime in diverse Regioni d’Italia. A poco più di un anno dal pronunciamento di primo grado, che aveva assolto tre imputati su quattro in Corte d’Assise a Reggio Emilia, arriva a Bologna il ribaltamento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Quattroper Nicolino Grande Aracri, Antonio Ciampà, Antonio Le Rose e Angelo Greco. Ritenuti dalla Corte d’Assise d’di Bologna di essere mandanti o esecutori deglidi mafia commessi a Reggio Emilia nel settembre e nell’ottobre del. Morirono Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, uccisi con pistole semiautomatiche 9×21, 7,65 e calibro 38 special, nelle rispettive abitazioni alla periferia della città e nel comune di Brescello in riva al Po. Vittime di una guerra di ‘ndrangheta per il controllo del territorio al Nord che causò decine di vittime in diverse Regioni d’Italia. A poco più di un anno dal pronunciamento di, che aveva assolto tre imputati su quattro in Corte d’Assise a Reggio Emilia, arriva a Bologna il ribaltamento della ...

