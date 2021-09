Zola | “Napoli da scudetto | ma è un errore escludere la Juventus”

Advertising

sportli26181512 : Zola: “Scudetto tra Napoli e le milanesi? Ecco dove metto la Juventus” - cn1926it : #Zola: “Il #Napoli di #Spalletti mi ha sorpreso, controlla le partite con sicurezza” - ilnapolionline : Zola sorpreso da Napoli: 'La forza della squadra va al di là dei risultati' - - MondoNapoli : Zola: 'Il Napoli controlla le partite, ma non dimentichiamoci della Juventus' - - 100x100Napoli : Zola: “Dimostrazione di forza del Napoli ma il campionato sarà molto aperto” -

Ultime Notizie dalla rete : Zola Napoli

Gianfranco, ex allenatore e giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'andamento del calcio in generale Gianfranco, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Le sue parole. VITTORIA ITALIANA O CHELSEA IN CHAMPIONS? ...L'ex trequartista delGianfrancoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: 'Ilsta dando una dimostrazione di ...Gianfranco Zola, si lascia andare ad alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti, e lascia una porta aperta alla Juventus. Gianfranco Zola, intervistato ...Il Napoli di Spalletti è la squadra che mi ha sorpreso di più. Questo il pensiero di Gianfranco Zola, che parla del momento degli azzurri ai microfoni ...