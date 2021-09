Videogiochi e relax: in Giappone arrivano i primi 'materassi da gaming' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal Giappone è arrivata una nuova curiosità nell'arredo dedicato al gaming con un materasso appositamente pensato per i videogiocatori. Così, l'azienda Giapponese specializzata in prodotti per videogiocatori Bauhutte ha unito la sua ingegnosità con il marchio di materassi Nishikawa per realizzare il cosiddetto Materasso da gioco BMT-100S (disponibile in vari modelli, finiture e prezzi) da 28.500 yen a 43.500 yen, ovvero circa 220 euro e 335 euro. Questo nuovo materasso per gli appassionati di Videogiochi Giapponesi è realizzato in schiuma di uretano ad alta resistenza con uno spessore di soli 8 centimetri. Secondo i suoi produttori, grazie alla composizione dei suoi materiali e alla loro distribuzione, si ottiene una distribuzione uniforme del peso del giocatore su tutta la superficie ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dalè arrivata una nuova curiosità nell'arredo dedicato alcon un materasso appositamente pensato per i videogiocatori. Così, l'aziendase specializzata in prodotti per videogiocatori Bauhutte ha unito la sua ingegnosità con il marchio diNishikawa per realizzare il cosiddetto Materasso da gioco BMT-100S (disponibile in vari modelli, finiture e prezzi) da 28.500 yen a 43.500 yen, ovvero circa 220 euro e 335 euro. Questo nuovo materasso per gli appassionati disi è realizzato in schiuma di uretano ad alta resistenza con uno spessore di soli 8 centimetri. Secondo i suoi produttori, grazie alla composizione dei suoi materiali e alla loro distribuzione, si ottiene una distribuzione uniforme del peso del giocatore su tutta la superficie ...

