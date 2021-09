Uomini e Donne: Andrea Nicole in crisi per i commenti del parterre su Ciprian. Esterna con Gabrio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prosegue la puntata di Uomini e Donne. Andrea Nicole è giù di morale dopo l’ultima puntata a causa di Ciprian e dei commenti ricevuti. Per lei scende le scale Gabrio.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prosegue la puntata diè giù di morale dopo l’ultima puntata a causa die deiricevuti. Per lei scende le scale.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - poliziadistato : #29settembre Oggi si celebra #SanMichele Arcangelo proclamato patrono della #PoliziadiStato da Papa Pio XII nel 194… - FrancescoLollo1 : Un maxi sbarco ha portato sulle nostre coste centinaia di clandestini. #Lamorgese ha fallito sull’immigrazione e su… - FzVittoria : RT @mariamacina: Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far parte… - tedddypicker97 : RT @StalkerAnsya: Due giorni che in tv parlano della statua della spigolatrice, due giorni che, invece di chiedere a donne competenti spieg… -