Tennis | è morto il padre di Andre Agassi | aveva 90 anni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) E’all’età di 90Mike, ildelta, ex pugile di origini armene. L’atleta partecipò ai Giochi Olimpici del 1948 e del 1952 per l’Iran, paese d’origine, ma amava molto anche il. Rapporto di amore e odio con il figlio, come raccontato dal campione americano nel libro “Open”: “Da ragazzino avevo odiato il, vivevo nella paura di mioche mi voleva campione a tutti i costi”. SportFace.

Amato e odiato. Mike Agassi, 90 anni, è morto venerdì sera. Padre e creatore del fenomeno del tennis di Las Vegas Andre, il pugile iraniano (agonista incallito, partecipò all' Olimpiade di Londra 1948 nei pesi gallo e di Helsinki 1952 nei ...
Ex pugile emigrato dall'Iran, aveva 90 anni. Nell'autobiografia "Open" il figlio aveva raccontato la sua ossessione di fare di lui un campione.