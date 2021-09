Molti video e pochi blocchi: la protesta dei camionisti no Green Pass è un flop (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una settimana di blocchi autostradali a partire dal 27 settembre. È quanto alcuni camionisti aderenti alla rete no Green Pass minacciavano come forma di protesta contro la certificazione governativa che, dal 15 ottobre, sarà obbligatoria anche sul posto di lavoro. A due giorni dall’annunciato blocco, poco però si è visto: dai video postati sui social L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una settimana diautostradali a partire dal 27 settembre. È quanto alcuniaderenti alla rete nominacciavano come forma dicontro la certificazione governativa che, dal 15 ottobre, sarà obbligatoria anche sul posto di lavoro. A due giorni dall’annunciato blocco, poco però si è visto: daipostati sui social L'articolo proviene da Inews.it.

