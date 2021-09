Latte | Giansanti Confagricoltura | “allevatori sottopagati | prezzo aumenti di 5 centesimi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Gliitaliani sono in grandi difficoltà economiche, da una parte devono affrontare gli elevati costi di produzione del, dalle materie prime all’energia, che in due anni sono raddoppiati e, dall’altra, come se non bastasse, vengono remunerati con prezzi troppo bassi che non consentono margini di reddito. E’ laa evidenziare i punti centrali che domani pomeriggio saranno affrontati al tavolo sulconvocato dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, che si svolgerà al Mipaaf con tutti gli attori della filiera lattiero-casearia. “Abbiamo chiesto all’industria di aumentare ildeldi almeno 5per arrivare ad una media di 44al litro visto che oggi il ...