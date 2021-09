Juventini del Nord e quelli del Sud litigano sul web. “Palermitano di mxxxa…”- VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Juventini del Nord e quelli del Sud litigano ed il VIDEO fa il giro del web. Una vera e propria rissa verbale quella registrata. Volano parole forte tra vari tifosi della Juventus che in diretta web fanno scattare diatriba verbale che continua con parolacce, offese territoriali e non solo. Tra i più accaniti con le offese c’è un certo ‘Drughi 88’ uno dei pochi cittadini del Nord presente alla riunione che litiga con gli altri partecipanti. Le voci sono alte ed il litigio è concitato, tanto da rendere difficile anche comprendere cosa si stanno dicendo. Gli Juventini del Nord e del Sud litigano in maniera molto animata ed è veramente difficile fermarli. “Tu sei un delinquente” dice uno dei partecipanti riferendosi proprio a ‘Drughi 88’ ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 settembre 2021)deldel Suded ilfa il giro del web. Una vera e propria rissa verbale quella registrata. Volano parole forte tra vari tifosi della Juventus che in diretta web fanno scattare diatriba verbale che continua con parolacce, offese territoriali e non solo. Tra i più accaniti con le offese c’è un certo ‘Drughi 88’ uno dei pochi cittadini delpresente alla riunione che litiga con gli altri partecipanti. Le voci sono alte ed il litigio è concitato, tanto da rendere difficile anche comprendere cosa si stanno dicendo. Glidele del Sudin maniera molto animata ed è veramente difficile fermarli. “Tu sei un delinquente” dice uno dei partecipanti riferendosi proprio a ‘Drughi 88’ ...

