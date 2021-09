iPhone | la batteria dura poco? La colpa è di un app | cancellatela

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Improvvisamente le batterie di alcuni, comprese quelle dei nuovissimi13 si scaricano rapidamente? Laè di una sola app. Di recente la Apple, in concomitanza con l’uscita della sua nuova creatura – l’13 – ha rilasciato un aggiornamento del software proprietario, l’Ios 15. Immediatamente dopo il rilascio della nuova versione del sistema operativo, tantissimi utenti hanno cominciato a riscontrare un maggiore consumo dellaquando usavano l’app di Spotify, mercato digitale e servizio di abbonamento per chi ama ascoltare la musica. Data la concomitanza dei due eventi, tutti hanno pensato che si trattasse di un problema relativo al nuovo aggiornamento software ed hanno cominciato a segnalarlo sia sulla pagina Reddit dedicata ai possessori di ...

HelpTecnoBlog : Guida: Come vedere la percentuale della batteria su #iPhone 13 e precedenti fino all’X: - SeHaiuniphone : Guida: Come vedere la percentuale della batteria su #iPhone 13 e precedenti fino all’X: - thecrazydevil : A quanto, dopo l'aggiornamento a #iOS15, molti lamentano un consumo anomalo di risorse da parte di #Spotify... - MarioBalooci : Prova su strada della batteria dell'iPhone 13 - Acceso alle 8:00 - 60 min di telefonate (di cui 15 con Apple Watch)… - infoitscienza : IPhone: se la batteria dura poco provate a cancellare questa app -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone batteria

Dentro una scocca così piccola, infatti, Apple non ha potuto inserire unamolto grande. Con13 mini Apple è corsa ai ripari, inserendo unacon maggiore capacità e che ...... Display 6.5", 4 Fotocamere 48MP, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile,5000mAh, Ricarica rapida,... Apple13 mini (128GB) - Azzurro 839.00 ? Compra ora Apple13 (128GB) - Azzurro 939.00 ...La gamma iPhone 14 sarà diversa da quella iPhone 12 e iPhone 13: non ci sarà un mini ma ci saranno due Max, almeno secondo le prime indiscrezioni ...Dunque, quelli ufficializzati oggi 28 settembre sono problemi iOS 15 noti agli sviluppatori. Ci sono alcuni problemi iOS 15 che inevitabilmente sono venuti a galla in queste settimane, come sempre acc ...