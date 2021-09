Advertising

CorriereCitta : Incendio sulla A12, chiusa l'autostrada Roma-Civitavecchia: traffico bloccato #incidente #traffico #incendio… - romatoday : Incendio sulla A12, camion che trasporta plastica distrutto dalle fiamme: alta colonna di fumo nero… - CiaoKarol : Medjugorje. Quel fuoco misterioso sulla collina. Un segno premonitore?: Il racconto dell’incendio misterioso avvenu… - Dimsuonosoft : Camion a fuoco sulla Milano-Meda, fiamme a Barlassina - tueetterin : RT @GenCar5: C'è qualcuno che non c'ha gnente da fa' che mi viene a prendere a #Orte e mi porta a #Foligno che c'è un incendio sulla ferrov… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio sulla

RomaToday

... sta intervenendo sull'autostrada A12 direzione Civitavecchia per l'di un mezzo pesante ...direzione nord nei pressi di Santa Marinella in corrispondenza di una deviazione del traffico...Gallo (Pd):"Per ora tutto è solocarta' Giulia Zanotti - Settembre 7, 2021 Palazzo Lascaris ... 2021 Palazzo di Giustiziavia Lagrange, procura verifica lavoro di fabbro Giulia Zanotti - ...Un mezzo pesante che trasportava materiale plastico ha preso fuoco sull’autostrada A12. Per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni da Santa ...Fiamme e disagi in autostrada, traffico moltiplicato questo pomeriggio: dalle 16:30 una Squadra Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma con l'ausilio di tre ...