Grazie al caso Morisi, gli italiani sembrano aver scoperto Grindr (Di mercoledì 29 settembre 2021) I contorni della vicenda sono ancora fumosi e offuscati. Inoltre, è bene ricordarlo, le abitudini e/o l'orientamento sessuale dei personaggi coinvolti non hanno nulla a che vedere con l'indagine. Eppure il popolo social sembra essersi concentrato, quasi morbosamente, solamente su uno degli ultimi dettagli emersi tra le carte dell'inchiesta che vede coinvolto (con l'accusa di "cessione di sostanze stupefacenti") l'ex guru di Salvini (ed ex spin doctor e capo della comunicazione della Lega). Si parla insistentemente di Luca Morisi e Grindr, per via di quelle "feste" organizzate nella casa di Belfiore – in provincia di Verona – dell'esperto di comunicazione. LEGGI ANCHE > Le reazioni opposte al caso Morisi di chi è stato vittima della Bestia sui social Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano La ...

