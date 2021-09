Gf Vip | Andrea Zelletta lancia una bomba sul programma | “Non vogliono che lo dica ma mi fecero uscire perché ero positivo al covid…”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 29 settembre 2021), ex concorrente del Grande fratello vip della scorsa edizione, in queste ore hato unasule sugli autori rivelando che, quando era dentro la casa, durante uno dei controlli con i tamponi risultòal covid e, per questo, lo misero in isolamento in una roulotte fuori dalla casa. Vediamo cosa ha raccontato nei dettagli.: “Risultaial covid e mi misero in isolamento”, in queste ore e dopo che è trascorso un anno dalla sua partecipazione al Grande fratello vip, hato unasule sugli autori dicendo: “Anche se gli autori non ...