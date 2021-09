Finproject e Versalis (Eni), operazione nel segno di Mattei (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Un'operazione industriale, nata da un'opportunità e non da una necessità". Maurizio Vecchiola, presidente e ad di Finproject definisce così lo scenario dell'acquisizione del gruppo marchigiano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Un'industriale, nata da un'opportunità e non da una necessità". Maurizio Vecchiola, presidente e ad didefinisce così lo scenario dell'acquisizione del gruppo marchigiano, ...

Advertising

daybinary : Finproject e Versalis (Eni), operazione nel segno di Mattei - fisco24_info : Finproject e Versalis (Eni), operazione nel segno di Mattei: Vecchiola, nata da opportunità non da necessità - laConceria : Dal 40 al 100%: #Finproject ora è tutta di Versalis (ENI) - MacPlasMagazine : #Versalis opziona il restante 60% di #Finproject - infoiteconomia : Versalis (Eni): opzione d’acquisto per 60% di Finproject per produzione polimeri speciali -