Conte a La7: “Renzi e le sue critiche? La sua sintesi di pensiero è la speranza di chi è all’1%. Io moderato? Non lo sono affatto” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Renzi? Gli rispondo che la sua sintesi di pensiero è la speranza di chi è all’1% e ovviamente spera di avere un futuro migliore“. Così, a “Dimartedì” (La7), il leader del M5s, Giuseppe Conte, replica al senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, che in una intervista rilasciata a Repubblica ha dichiarato: “Conte è un enigma indecifrabile: cambia le proprie idee a seconda dell’interlocutore che ha davanti, dicendo tutto e il contrario di tutto. Sta ridefinendo il concetto filosofico di ipocrisia. Quanto ai 5 Stelle, sono in un cul-de-sac: se si istituzionalizzano, perdono voti; se si movimentizzano, perdono i posti; se stanno fermi, perdono tutto. È una situazione interessante”. L’ex presidente del Consiglio dissente dal conduttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “? Gli rispondo che la suadiè ladi chi èe ovviamente spera di avere un futuro migliore“. Così, a “Dimartedì” (La7), il leader del M5s, Giuseppe, replica al senatore di Italia Viva, Matteo, che in una intervista rilasciata a Repubblica ha dichiarato: “è un enigma indecifrabile: cambia le proprie idee a seconda dell’interlocutore che ha davanti, dicendo tutto e il contrario di tutto. Sta ridefinendo il concetto filosofico di ipocrisia. Quanto ai 5 Stelle,in un cul-de-sac: se si istituzionalizzano, perdono voti; se si movimentizzano, perdono i posti; se stanno fermi, perdono tutto. È una situazione interessante”. L’ex presidente del Consiglio dissente dal conduttore ...

La7tv : #dimartedi Giuseppe #Conte ospite di Giovanni Floris: 'Chiariamo questo equivoco: io non sono affatto un moderato.… - La7tv : #dimartedi M5s, Giuseppe #Conte risponde a Matteo #Renzi: 'Dice che siamo in un vicolo cieco? La sua sintesi è la s… - La7tv : #dimartedi Giuseppe #Conte risponde alle domande di Floris e dei giornalisti in studio: 'Sui giornali inchieste su… - _marlene1265 : RT @laura_maffi: LA7 Di Martedì 'Sui giornali inchieste su di me? Nessuno si azzardi a parlare di questioni illecite che mi riguardano per… - CiccioniSe : RT @laura_maffi: LA7 Di Martedì 'Sui giornali inchieste su di me? Nessuno si azzardi a parlare di questioni illecite che mi riguardano per… -