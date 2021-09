Centrale A2A di Monfalcone, ok alla riconversione. Ma la sindaca Cisint non ci sta (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 137 times, 2 visits today) Ultime notizie: Da Monfalcone alla Juventus, il talento di Palumbo si fa strada tra i big del calcio Un patto per Monfalcone tra il Comune e la Fondazione per ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 137 times, 2 visits today) Ultime notizie: DaJuventus, il talento di Palumbo si fa strada tra i big del calcio Un patto pertra il Comune e la Fondazione per ...

Advertising

FabioGentile7 : @dukana2 @CanioA @Presa_Diretta - il_piccolo : Parere favorevole alla Via dal ministro della Transizione ecologica Cingolani di concerto con quello alla Cultura F… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Il Ministero per la transizione ecologica ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di mo… - il_piccolo : A2A spenderà 400 milioni di euro per riconvertire la centrale ora alimentata a carbone. - TgrRaiFVG : Il Ministero per la transizione ecologica ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale per il proge… -