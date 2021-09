Vanessa Incontrada in pizzo nero strega a Striscia la Notizia: esordio record (Di martedì 28 settembre 2021) La coppia Vanessa Incontrada e Alessandro Siani è da record. Striscia la Notizia è la trasmissione più vista in assoluto della giornata. Dunque, esordio col botto per i due conduttori. Merito anche dell’abito in pizzo nero indossato dall’attrice. Boom di ascolti dunque per Striscia la Notizia – La voce dell’inscienza che lunedì 27 settembre ha aperto la 34esima stagione con 4.790.000 telespettatori e il 19.77% di share, risultando appunto il programma più visto della giornata. Sul pubblico attivo il tg satirico di Antonio Ricci condotto per la prima volta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha ottenuto il 22.50% di share, raggiungendo picchi di 5.613.578 telespettatori, pari al ... Leggi su dilei (Di martedì 28 settembre 2021) La coppiae Alessandro Siani è dalaè la trasmissione più vista in assoluto della giornata. Dunque,col botto per i due conduttori. Merito anche dell’abito inindossato dall’attrice. Boom di ascolti dunque perla– La voce dell’inscienza che lunedì 27 settembre ha aperto la 34esima stagione con 4.790.000 telespettatori e il 19.77% di share, risultando appunto il programma più visto della giornata. Sul pubblico attivo il tg satirico di Antonio Ricci condotto per la prima volta dae Alessandro Siani ha ottenuto il 22.50% di share, raggiungendo picchi di 5.613.578 telespettatori, pari al ...

Advertising

iltelegrafista : La lenta ed inesorabile consunzione di #StrisciaLaNotizia è un dato di fatto: servizi insulsi e accomodati, barzell… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Un'edizione di novità: al via la 34ª edizione di '#StrisciaLaNotizia - La voce dell'inscienza'. Con Vanessa Incon... https:/… - alessita_1994 : A me Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono piaciuti come prima coppia di Striscia la notizia - AgoCannella : Debutta ottimo per la prima puntata della 34° edizione di #StrisciaLaNotizia condotta Da Alessandro Siani e Vanessa… - TvCircle1 : Un'edizione di novità: al via la 34ª edizione di '#StrisciaLaNotizia - La voce dell'inscienza'. Con Vanessa Incon... -