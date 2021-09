Su Alex Belli racconti piccanti: una gieffina cotta dell’attore? (Di martedì 28 settembre 2021) Katia Ricciarelli scherza su Alex Belli: prima ne esalta le doti, poi in sua assenza, lo demolisce: ecco il suo racconto ai compagni d’avventura Anche se c’è una differenza d’età, Katia Ricciarelli ha ammesso di essere affascinata dall’attore Alex Belli e si è lasciata andare a racconti piccanti sulle sue doti dopo la cena concessa dal Grande Fratello in love boat. I due vip hanno trascorso un po’ di tempo insieme durante la cena e bevuto un po’ di prosecco, poi hanno raggiunto gli altri coinquilini e lì Katia ha decantato le doti dell’attore. Ecco il suo racconto: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma...” Leggi anche–> Alfonso Signorini e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) Katia Ricciarelli scherza su: prima ne esalta le doti, poi in sua assenza, lo demolisce: ecco il suo racconto ai compagni d’avventura Anche se c’è una differenza d’età, Katia Ricciarelli ha ammesso di essere affascinata dall’attoree si è lasciata andare asulle sue doti dopo la cena concessa dal Grande Fratello in love boat. I due vip hanno trascorso un po’ di tempo insieme durante la cena e bevuto un po’ di prosecco, poi hanno raggiunto gli altri coinquilini e lì Katia ha decantato le doti. Ecco il suo racconto: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma...” Leggi anche–> Alfonso Signorini e ...

