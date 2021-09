SBK | Tito Rabat a Portimao con la Ninja Puccetti

(Di martedì 28 settembre 2021) Lucas Mahias ha alzato bandiera bianca a Jerez , non partecipando alle due gare SBK disputate in Andalusia. Il francese, a seguito di infortunio, intervento chirurgico e ritorno in pista, soffre ...

corsedimoto : SUPERBIKE - Puccetti riporta un volto conosciuto nella #Superbike: Tito #Rabat sostituirà l'infortunato Lucas… - doctorhoover : RT @gponedotcom: Sorpresa: Tito Rabat torna in Superbike con la Kawasaki di Puccetti: Il pilota spagnolo, reduce dalla fine dell'avventura… - gponedotcom : Sorpresa: Tito Rabat torna in Superbike con la Kawasaki di Puccetti: Il pilota spagnolo, reduce dalla fine dell'avv… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Tito

Lucas Mahias ha alzato bandiera bianca a Jerez , non partecipando alle due garedisputate in Andalusia. Il francese, a seguito di infortunio, intervento chirurgico e ritorno in ...diRabat , ...Jonas Folger, voto: 5 - Non si capisce Come perRabat, laper il veloce Folger risulta ostica e davvero difficile. Ci mancano dei tasselli per capire le reali difficoltà dell'esperto tedesco ...Il team Puccetti dovrà fare a meno di Lucas Mahias sino al termine della stagione, così a Portimao lo sostituirà con Tito Rabat. Lo spagnolo torna in SBK dopo la recente separazione dal team Barni Rac ...SBK: Il pilota spagnolo, reduce dalla fine dell'avventura con la Ducati di Barni, sarà in pista nel weekend a Portimao al posto dell'infortunato Mahias ...