Pil corre | deficit cala | 18 miliardi per la manovra Superbonus prorogato

(Di martedì 28 settembre 2021) ROMA – Conti pubblici molto migliorati grazie al Pil 2021: chegrazie forse alla spinta rabbiosa accumulata nel lockdown. Tuttavia, per stabilizzare la crescita e renderla strutturale bisogna andare avanti con il sostegno all’economia almeno fino a che il Recovery Plan non avrà iniziato a dare i suoi frutti. Il premier Mario Draghi chiama L'articolo proviene da Firenze Post.

Tra il 2022 e il 2024 ci sarebbero margini per 1 punto dil'anno per nuovi interventi, circa 18 miliardi l'anno : è questa, si apprende, una delle ipotesi emerse dalla cabina di regia sulla Nota ...Ilnel 2021e migliora nettamente i conti pubblici, ma per stabilizzare la crescita e renderla strutturale bisogna andare avanti con il sostegno all'economia almeno fino a che il Recovery Plan ...ROMA - Conti pubblici molto migliorati grazie al Pil 2021: che corre grazie forse alla spinta rabbiosa accumulata nel lockdown. Tuttavia, per ...I giochi per quest’anno sono fatti. La crescita sarà più sostenuta di quanto immaginato ad aprile, con un Pil che nella Nadef sarà collocato al 6%, 1,5 punti percentuali in più rispetto al 4,5% stimat ...