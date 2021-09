Omicidio Ziliani, orrore e mistero senza fine: gli arrestati interrogati in carcere non rispondono al gip (Di martedì 28 settembre 2021) Omicidio Ziliani, via via che passano i giorni dall’arresto delle figlie della vittima e del fidanzato (e amante) presunto complice del delitto, il caso acquisita contorni sempre più oscuri e inquietanti. Dopo il fermo delle due donne, Silvia e Paola Zani. Che insieme a Mirto Milani, le forze dell’ordine hanno arrestato con l’accusa di Omicidio aggravato e occultamento di cadavere, l’autopsia ha dato i premi responsi. E oggi il quadro giudiziario si sarebbe dovuto aggiornare agli interrogatori in carcere degli arrestati. Che però, come apprende l’Adnkronos, non hanno risposto agli inquirenti. Non hanno fatto ammissioni. Non hanno replicato alle accuse… Omicidio Ziliani, oggi gli interrogatori in carcere: ma gli arrestati non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021), via via che passano i giorni dall’arresto delle figlie della vittima e del fidanzato (e amante) presunto complice del delitto, il caso acquisita contorni sempre più oscuri e inquietanti. Dopo il fermo delle due donne, Silvia e Paola Zani. Che insieme a Mirto Milani, le forze dell’ordine hanno arrestato con l’accusa diaggravato e occultamento di cadavere, l’autopsia ha dato i premi responsi. E oggi il quadro giudiziario si sarebbe dovuto aggiornare agli interrogatori indegli. Che però, come apprende l’Adnkronos, non hanno risposto agli inquirenti. Non hanno fatto ammissioni. Non hanno replicato alle accuse…, oggi gli interrogatori in: ma glinon ...

