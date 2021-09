La difficile strada per trovare il successore di Angela Merkel (Di martedì 28 settembre 2021) La Germania ha votato domenica, ma non è ancora chiaro chi sarà il successore di Angela Merkel come cancelliere. Il prossimo governo sarà guidato di nuovo dai cristiano-democratici (fortemente indeboliti) con alla guida Armin Laschet, o dal socialdemocratico Olaf Scholz? Una cosa comunque è chiara: non ci sarà un governo socialista, che era stato temuto in particolare dagli imprenditori, ma anche da alcuni partner Nato della Germania e dagli investitori esteri. Le elezioni di domenica hanno scongiurato questa eventualità. I tre partiti di sinistra, la Spd (socialdemocratici), i Verdi (partito ambientalista di sinistra) e la sinistra radicale Die Linke (l’ex partito comunista della Germania orientale) hanno ottenuto in totale 363 seggi in parlamento, ma avrebbero bisogno di 368 rappresentanti per formare un governo. Il successo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 settembre 2021) La Germania ha votato domenica, ma non è ancora chiaro chi sarà ildicome cancelliere. Il prossimo governo sarà guidato di nuovo dai cristiano-democratici (fortemente indeboliti) con alla guida Armin Laschet, o dal socialdemocratico Olaf Scholz? Una cosa comunque è chiara: non ci sarà un governo socialista, che era stato temuto in particolare dagli imprenditori, ma anche da alcuni partner Nato della Germania e dagli investitori esteri. Le elezioni di domenica hanno scongiurato questa eventualità. I tre partiti di sinistra, la Spd (socialdemocratici), i Verdi (partito ambientalista di sinistra) e la sinistra radicale Die Linke (l’ex partito comunista della Germania orientale) hanno ottenuto in totale 363 seggi in parlamento, ma avrebbero bisogno di 368 rappresentanti per formare un governo. Il successo ...

