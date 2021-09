Il buco in bilancio che inghiotte Roma | ecco le cifre del disastro che condannano Virginia Raggi e la città trema

(Di martedì 28 settembre 2021) Il successore di, a meno che questa non verrà rieletta, dovrà mettersi le mani nei capelli. Nonostante la sindaca divanti risultati eccezionali nella gestione dei conti del Comune di, i documenti ufficiali rivelano l'esatto opposto. La Cinque Stelle aveva ereditato un rendiconto attivo dal predecessore Francesco Paolo Tronca (commissario straordinario fino al giugno 2016). Rendiconto dilapidato in pochissimo tempo. Nel 2016 - scrive il Tempo - il risultato era positivo di oltre 277 milioni di euro. Salvo poi l'anno successivo diventare di 110 milioni di euro. Le preoccupazioni si sono fatte più consistenti nel 2018, quando la giunta della grillina ha chiuso il ciclo gestionale con undi 41,6 milioni di euro. Non è andata meglio nel 2019, quando la perdita ...

Advertising

giufragio : Se fosse vero sarebbe proprio una principiante! Se torneranno di nuovo #quellidiprimaCOMPETENTI ?? sarà garantito un… - JolietJakeB : @FeliceRaimondo @rflgreco Nelle considerazioni va tenuto conto che nel bilancio 20/21 entrano come ricavi “extra” i… - Andrea0606061 : @BettiBlu3 Perché la vostra sindaca spende i soldi che non ha, lasciando 122 milioni di euro di buco. - BartAlex21 : RT @tempoweb: La Raggi lascia il buco nei conti. Nel bilancio di Roma 122 milioni di perdite #roma #campidoglio #m5s #27settembre @filcal #… - Armandoann4 : RT @tempoweb: La Raggi lascia il buco nei conti. Nel bilancio di Roma 122 milioni di perdite #roma #campidoglio #m5s #27settembre @filcal #… -

Ultime Notizie dalla rete : buco bilancio

Il Tempo

Quasi cinque anni fa ha ereditato dal Commissario Tronca, unin attivo di 277 milioni di euro e oggi lo restituisce al prossimo Sindaco e ai cittadini romani con unda 122,6 milioni di ......avevano preso atto della modifica della pianta organica e poi del relativo stanziamento in. non si tratta soltanto di un macroscopiconella trasparenza dell'Ente (tuttora esteso visto ...Si sono chiusi ufficialmente nella giornata di ieri i Campionati Mondiali di tiro con l'arco 2021, prima rassegna iridata post-olimpica e penultimo appuntamento internazionale di rilievo dell'anno all ...Il 3 e il 4 ottobre si avvicinano, il voto è ai nastri di partenza. E nell’ultima settimana di campagna elettorale i candidati sindaco di Roma si giocano le ultime carte: Michetti fa il giro delle per ...