Giudice | “Consob controlla i conti della Juventus Inter | l’impero Suning si sgretola”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 settembre 2021) Alessandroparla di questioni economiche di, con i due club che stanno affrontando momenti delicati. Si parte dalla, con l’economista che spiega: “E’ prassi che lavenga su una società quotata in borsa. Laha fatto operazioni con valori un po’ discutibili su alcuni calciatori, Ladovrà capire se questi valori hanno alterato il bilancio del club e se quindi c’è stata una cattiva informazione data agli investitori. Ne sapremo di più in futuro, parliamo di una cosa abbastanza normale“. Anche l’deve affrontare un periodo molto delicato, come sottolinea: “Sull’, stiamo assistendo allomento ...