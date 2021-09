Farmaci: Borghi (UniBo), 'solo 50% pazienti rispetta terapia anti-colesterolo dopo 1 anno' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Ancora troppe persone con dislipidemia, condizione che aumenta il rischio di problemi cardiovascolari come ictus e infarto, non raggiungono i valori ottimali di colesterolo Ldl indicati dalle Linee guida internazionali. Come dimostra il recente studio europeo 'Da Vinci' - realizzato su 6.000 pazienti di 18 nazioni, Italia compresa, che assumevano Farmaci per abbassare il colesterolo - il raggiungimento dei valori target riguarda una piccola percentuale. Anche nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare, che hanno cioè già avuto un infarto o ictus, solo il 18% raggiunge i livelli target di colesterolo previsto dalle Linee guida Esc (Società europea di cardiologia) del 2019, nonostante risultino in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Ancora troppe persone con dislipidemia, condizione che aumenta il rischio di problemi cardiovascolari come ictus e infarto, non raggiungono i valori ottimali diLdl indicati dalle Linee guida internazionali. Come dimostra il recente studio europeo 'Da Vinci' - realizzato su 6.000di 18 nazioni, Italia compresa, che assumevanoper abbassare il- il raggiungimento dei valori target riguarda una piccola percentuale. Anche neiad alto rischio cardiovascolare, che hcioè già avuto un infarto o ictus,il 18% raggiunge i livelli target diprevisto dalle Linee guida Esc (Società europea di cardiologia) del 2019, nonostante risultino in ...

Advertising

cancro58 : RT @ZombieBuster5: @gekomino @borghi_claudio @ladyonorato Si. In realtà bisognerebbe farle anche in remissione da #COVID19 . Lo hanno semp… - DrFinnico : @GabrieleFigini @borghi_claudio @danielegenito @EugenioGiani Ti assicuro che 15 anni di pratica clinica costituisco… - SuperElis2 : RT @ZombieBuster5: @gekomino @borghi_claudio @ladyonorato Si. In realtà bisognerebbe farle anche in remissione da #COVID19 . Lo hanno semp… - gattocattivo1 : @tiz2060 @borghi_claudio @EugenioGiani Io l'ho già fatto (asintomatico) e mi sono vaccinato comunque perché non son… - lorenzhaus : RT @ZombieBuster5: @gekomino @borghi_claudio @ladyonorato Si. In realtà bisognerebbe farle anche in remissione da #COVID19 . Lo hanno semp… -