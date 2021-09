Da Biagi a Biagi | è tempo di uno Statuto della persona

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 settembre 2021) Renato Brunetta e Michele Tiraboschi rispondono all’invito di Huffpost e aprono il dibattito sulla riscrittura dellodei Lavoratori. Non può essere lasciato cadere l’invito di Mattia Feltri, indirizzato principalmente alla sinistra italiana, di riprendere in mano con decisione la questione del lavoro con l’obiettivo di riscrivere lodei lavoratori degli anni Settanta. Non tanto e non solo perché la litania del liberismo selvaggio promosso dalle destre negli ultimi decenni è largamente fuorviante, oltre che storicamente infondata. Basti pensare anche solo ai padrini politiciprima robusta flessibilizzazione del nostro mercato del lavoro (Romano Prodi con il “pacchetto Treu” del 1996/1997) e agli artefici del definitivo superamento dell’articolo 18 dellodei lavoratori (il Pd di Matteo ...