Covid oggi Abruzzo, 28 contagi e nessun morto: bollettino 28 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. "Sono 28 (di età compresa tra 3 e 77 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81091. Il totale è inferiore in quanto sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2544. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76716 dimessi/guariti (+85 rispetto a ieri)", comunica l'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

